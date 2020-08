Kosovo: rappresentante Pristina critica atteggiamento delegazione Serbia durante riunione a Bruxelles

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La delegazione della Serbia non ha avuto un atteggiamento costruttivo nel corso dell'incontro a livello di esperti nell'ambito del dialogo con il Kosovo, tenutosi a Bruxelles. Lo ha affermato il coordinatore statale kosovaro per il dialogo con la Serbia, Skender Hyseni, ripreso dal quotidiano "Koha Ditore". La delegazione serba "ha fatto ricorso a elementi sui quali avevamo concordato in linea di principio". Nel corso della riunione è stata discussa la questione delle persone scomparse e della cooperazione economica. "La delegazione serba si è dimostrata poco costruttiva oggi. E questo deve essere espresso in modo forte e chiaro. La parte serba oggi ha persino fatto ricorso a elementi su cui avevamo già concordato in linea di principio. La Serbia ha cercato di riaprire alcuni capitoli dell'accordo globale su cui avevamo trovato un accordo. Tutto questo dimostra la preoccupazione che ho sempre espresso per il fatto che la Serbia ha cercato di posticipare e presentare questioni che hanno un solo obiettivo: ritardare il processo e scendere ad un livello che non possiamo accettare", ha detto Hyseni. (segue) (Kop)