I fatti del giorno - America latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Costa Rica: Unhcr, pandemia riduce i rifugiati nicaraguensi alla fame e alla disperazione - Più dei tre quarti dei rifugiati e dei richiedenti asilo nicaraguensi presenti in Costa Rica sono ridotti alla fame, potendo permettersi solo uno o due pasti al giorno per effetto dell’impatto socioeconomico prodotto dalla pandemia di Covid-19. Lo denuncia l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), esprimendo preoccupazione che tale situazione possa spingerli a fare ritorno in Nicaragua nonostante le condizioni avverse. Prima che la pandemia si manifestasse, si legge in un comunicato dell'agenzia, solo il tre per cento dei rifugiati si trovava in condizione tale da potersi permettere un solo pasto al giorno, o meno. Oggi, tale percentuale è più che quadruplicata arrivando al 14 per cento. (segue) (Res)