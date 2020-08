I fatti del giorno - America latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brasile: corruzione e riciclaggio di denaro, Tribunale solleva dall'incarico governatore di Rio de Janeiro - Il Tribunale superiore di giustizia del Brasile (Stj) ha sollevato dall'incarico il governatore dello stato di Rio de Janeiro, Wilson Witzel, nell'ambito di un'inchiesta per presunte irregolarità nei contratti nella sanità stipulati dallo stato nel corso della pandemia di coronavirus. Witzel, che non è stato destinatario di misure cautelari, è stato informato della decisione mentre si trovava presso il Palacio das Laranjeiras, la residenza ufficiale. In tutto, i giudici hanno emesso 17 mandati di arresto e 72 mandati di perquisizione e sequestro contro pubblici ufficiali, politici e uomini d'affari, accusati di essere coinvolti in un giro di corruzione e riciclaggio di denaro coordinato da Witzel. (Res)