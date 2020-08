Serbia: Ue stanzia un milione di euro per Pmi del settore turistico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea ha stanziato un milione di euro in sovvenzioni come aiuto aggiuntivo alle 120 piccole imprese turistiche e familiari della Serbia in 12 comuni nell'est del paese per far fronte alle conseguenze della pandemia di coronavirus. Lo ha annunciato il capo delegazione dell’Unione europea in Serbia, Sem Fabrizi, secondo quanto riportato dall’emittente “N1. Fabrizi ha aggiunto che erano in ballo oltre 460 candidature e che sono stati scelti alla fine i 120 progetti migliori. "È importante che la Serbia sviluppi le sue offerte turistiche per l'intero paese, che le piccole e medie imprese siano collegate. La Serbia ha un'eccellente industria del turismo, ma si può fare molto di più", ha aggiunto. Fabrizi ha ricordato che l'Ue ha aiutato la Serbia con 50 milioni di euro nella lotta alla pandemia e con altri 78 milioni di euro a sostegno dell'economia del paese.(Seb)