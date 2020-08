Pa: Dadone, graduatorie idonei non saranno prorogate dopo il 30 settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per la Pubblica amministrazione Fabiana Dadone, ospite a "Timeline" su Skytg24, ha commentato la richiesta di quanti, risultati idonei, chiedono la proroga delle graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza il 30 settembre, per i rallentamenti nelle chiamate causati dall'emergenza Covid-19. "Comprendo la richiesta, ma ora si apre una fase diversa, quella dei concorsi", ha continuato l'esponente dell'esecutivo che ha osservato: "Le liste per lo scorrimento delle graduatorie erano state cancellate dal mio predecessore, sono state riattivate con degli scaglionamenti prevedendo che quelle dal 2012 al 2017 vadano in scadenza il 30 settembre. Mi sento di chiedere a queste persone uno sforzo ulteriore, di non di aspettarsi che la Pubblica amministrazione scorra semplicemente queste graduatorie ma di provare a fare nuovi concorsi, perché ne stiamo bandendo tanti. Durante il lockdown - ha concluso Dadone - le amministrazioni potevano comunque scorrere le graduatorie. Pertanto non credo di poter andare incontro a questa seppur legittima richiesta". (Rin)