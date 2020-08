Usa: caso Blake, aggiornata al 25 settembre udienza 17enne accusato di duplice omicidio a Kenosha

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte dell'Illinois ha aggiornato al 25 settembre l'udienza per decidere se estradare in Wisconsin il 17enne Kyle Rittenhouse, accusato di aver sparato a due manifestanti e di averne ferito un terzo durante i disordini scoppiati a Kenosha, nel Wisconsin, in seguito alla sparatoria che ha coinvolto l'afroamericano Jacob Blake. Il giudice, riferisce il "Chicago Sun Times", ha rinviato l'udienza per l'estradizione di Rittenhouse durante una breve udienza trasmessa in streaming online, acconsentendo alla richiesta del legale del minorenne, Jennifer Snyder. Rittenhouse, che non si è collegato all'udienza, deve affrontare cinque accuse di reato, tra cui omicidio intenzionale di primo grado e omicidio sconsiderato di primo grado, oltre a un'accusa di reato per possesso di un'arma pericolosa da parte di un minore. Il minorenne è stato arrestato mercoledì scorso ad Antiochia, nell'Illinois, città situata a circa 24 chilometri da Kenosha e dove vive. Secondo la legge del Wisconsin, chiunque abbia almeno 17 anni è equiparato ad un adulto nel sistema di giustizia penale. (segue) (Nys)