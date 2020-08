Colombia: oltre 400 sparizioni forzate da firma accordi di pace (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La firma degli accordi di pace tra governo e Farc nel 2016 ha provocato un'ondata di violenza nel paese dovuta in particolare agli scontri tra gruppi armati rivali per il controllo del territorio. Secondo stime di Indepaz dalla firma dell'accordo di pace al 28 febbraio 2020 sono stati assassinati in Colombia oltre 800 leader sociali e difensori dei diritti umani. In quest'ultimo periodo si assiste a una escalation delle violenze. Sempre secondo stime di Indepaz almeno 185 persone sono morte in 46 raid armati registrati in Colombia nel 2020. Il dipartimento più colpito è quello di Antioquia, nel nord-ovest del paese, dono sono avvenuti ben 10 attacchi armati. Seguono i dipartimenti del Cauca (7), Narino (7), Norte de Santander (4), Putumayo (4). (segue) (Mec)