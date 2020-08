Colombia: oltre 400 sparizioni forzate da firma accordi di pace (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ultimo attacco si è verificato lo scorso 23 agosto, quando tre giovani colombiani sono morti in un raid nel municipio di Venecia, nel dipartimento di Antioquia. Secondo quanto riferisce la stampa locale, uomini armati non identificati sono entrati in un’abitazione, dove hanno aperto il fuoco su quattro persone. La scorsa settimana tre giovani indigeni del popolo Awá sono stati uccisi in una zona rurale del municipio colombiano di Ricaurte, nel dipartimento di Narino. Gli omicidi si sono verificati a quasi 72 ore dal massacro di Samaniego, sempre nel dipartimento colombiano di Narino, dove otto giovani tra i 17 e i 25 anni sono stati assassinati. (Mec)