Amministrative: Gasparri (FI), Roma allo sbando ma Raggi e Zingaretti pensano a litigare

- Il senatore Maurizio Gasparri, commissario del coordinamento Forza Italia Roma Capitale, in una nota spiega: "Mentre Raggi costruisce un'improbabile autodifesa dagli attacchi di Zingaretti, segretario del Pd e, con il M5s azionista del governo in carica, a Roma restano irrisolte tutte le questioni che paralizzano le attività produttive della città. Dall'apertura delle Ztl alle scale mobili delle stazioni metro che vanno in tilt; dalla carenza di plessi scolastici, malgrado vi siano strutture abbandonate alla mercè di abusivi, all'incuria che per tutta l'estate ha stretto i romani nella morsa degli incendi. Insomma - aggiunge Gasparri - ci sarebbero tutti i presupposti perché la sindaca facesse mea culpa e restituisse agli elettori le chiavi del Campidoglio. Invece Raggi tenta di distrarre l'attenzione sfidando Zingaretti a chi la dice più grossa. Il presidente della Regione definisce Raggi il vero problema di Roma e Raggi replica con l'accusa di non essere sostenuta abbastanza dal governo. Il Pd e i grillini non sono all'opposizione. Sostengono Conte e litigano su Roma. Una circostanza assurda quanto patetica, che restituisce l'immagine di un innesto politico innaturale che oggi ha mandato a gambe all'aria l'economia locale e nazionale. Zingaretti e Raggi litigano - conclude Gasparri - e i negozi chiudono nel terrore di vivere nuove esperienze devastanti. Questo è il quadro offensivo per Roma e il Lazio che offrono i rappresentanti amministrativi del territorio. Si vergognino". (Com)