Scuola: Dadone, per riapertura non si poteva aspettare oltre il 14 settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per la Pubblica amministrazione Fabiana Dadone, ospite a "Timeline" su Skytg24, ha affermato: "Per la riapertura delle scuole siamo pronti. Il governo ha lavorato moltissimo per garantire il rientro il 14 settembre in sicurezza per famiglie, alunni e insegnanti". Rispondendo poi alla domanda se fosse meglio riaprire le scuole dopo le elezioni, l'esponente dell'esecutivo ha spiegato che "era necessario riaprire le scuole e non si poteva andare oltre la data del 14 settembre, chiaramente a situazione epidemiologica invariata rispetto alla fase che stiamo vivendo in questo momento. La fase referendaria era un altro punto che doveva essere assolutamente affrontato insieme alle elezioni Amministrative, motivo per cui si è scelto di fare un solo electionday". Per Dadone, infine, "anche l'appuntamento elettorale non poteva essere spostato più di tanto. Il Paese a un certo punto deve ripartire".(Rin)