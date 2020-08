Scuola: Dadone, insegnanti si sottopongano a test sierologici senza paura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per la Pubblica amministrazione Fabiana Dadone, ospite a "Timeline" su Skytg24, ha rivolto un appello ai docenti, commentando il rifiuto di effettuare il test sierologico da parte del 30 per cento degli insegnanti convocati per lo screening. "Vi chiederei di fare il test senza paura", ha affermato l'esponente dell'esecutivo, "è un esame molto rapido e permette a tutti di lavorare in maggior sicurezza e di entrare, in particolare per gli insegnanti, nelle scuole con meno timore". (Rin)