Ucraina: ministro Esteri, prenderemo in considerazione sanzioni contro Bielorussia dopo decisione Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina prenderà in considerazione la questione di imporre sanzioni contro la Bielorussia dopo che l'Unione europea avrà preso una decisione in merito. Lo ha affermato il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba. "Per quanto riguarda le sanzioni dell'Ue, non abbiamo ancora visto le misure approvate definitivamente e adottate dall'Unione europea, ma abbiamo già aderito alla precedente dichiarazione dell'Ue in materia, e ciò indica che in generale condividiamo la sua politica e il suo approccio", ha detto il ministro. "Pertanto, quando avremo chiara la scelta dell'Unione europea in materia di sanzioni, prenderemo anche le nostre decisioni su questo tema", ha aggiunto Kuleba, ripreso dall'agenzia di stampa "Unian". (Rum)