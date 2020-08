Mediterraneo orientale: Turchia critica con forza le minacce di sanzioni da parte dell’Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia ha denunciato con forza la minaccia di sanzioni economica espressa oggi dall'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, a seguito delle tensioni nel Mediterraneo orientale con la Grecia. In una nota, il portavoce del ministero degli Affari esteri turco, Hami Aksoy, ha invitato l’Unione europea a mantenere “una posizione neutrale” sulla questione, sottolineando che la causa delle tensioni nella regione sono Grecia e Cipro con le loro “azioni e richieste massimaliste e contrarie al diritto internazionale”. Secondo Aksoy, "il sostegno incondizionato dell'Ue a questa duo, che ignora i diritti e gli interessi legittimi del nostro Paese e dei turco-ciprioti nel Mediterraneo orientale, con il pretesto della solidarietà unitaria aumenta ancora di più la tensione”. Il portavoce del ministero degli Esteri turco ha aggiunto: “La Grecia e l'amministrazione greco-cipriota devono capire che questa situazione non è più sostenibile. Se l'Ue vuole una soluzione nel Mediterraneo orientale, dovrebbe agire in modo imparziale ed essere un mediatore onesto". (segue) (Tua)