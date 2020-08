Mediterraneo orientale: Turchia critica con forza le minacce di sanzioni da parte dell’Ue (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Le tensioni tra Turchia e Grecia si sono intensificate all'inizio di agosto, dopo che la nave da ricerca Oruc Reis, impegnata in trivellazioni esplorative nel Mediterraneo orientale, ha iniziato le perforazioni nelle acque rivendicate da Atene. Trump ha avuto una conversazione telefonica in precedenza anche con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan "Durante i colloqui, i leader hanno discusso delle relazioni bilaterali e degli sviluppi regionali, in particolare nel Mediterraneo orientale", si leggeva in una nota della presidenza di Ankara.