Tlc: Silvestroni (Fd'I), infrastruttura sia pubblica e garantisca sicurezza nazionale

- Per Marco Silvestroni, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Telecomunicazioni alla Camera, "l'infrastruttura strategica delle telecomunicazioni deve essere pubblica e garantire l'interesse e la sicurezza nazionale. Il governo non perda altro tempo - prosegue il parlamentare in una nota - e realizzi la rete italiana di telecomunicazione riconoscendo che la posizione e la proposta di Fratelli d'Italia è l'unica che garantisce alla nazione il miglioramento delle condizioni in termini di digitalizzazione, che in questo momento non e' certo la migliore in Europa". (Com)