Ungheria: coronavirus, frontiere chiuse agli stranieri dal primo settembre

- L'Ungheria chiuderà le sue frontiere agli stranieri a partire dal primo settembre. Lo ha dichiarato Gergely Gulyas, capo di gabinetto del primo ministro Viktor Orban, ripreso dall'agenzia di stampa "Mti". La misura è stata decisa per rallentare la crescita dei contagi da coronavirus. Gli ungheresi che rientreranno dall'estero dovranno sottoporsi a quarantena per 14 giorni e potranno uscirne solamente dopo aver fornito due test negativi. Un'eccezione all'ingresso è stabilita per i viaggi di lavoro e diplomatici, per i convogli militari e per quelli umanitari. Verranno ripristinati corridoi di transito come in occasione del lockdown primaverile. Le nuove regole resteranno in vigore per un mese. (Vap)