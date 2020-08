Mobilità: Anas, fine settimana da bollino rosso per rientri verso Nord Italia e grandi centri urbani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inizia il fine settimana dei grandi rientri dalle vacanze con bollino rosso nelle giornate di sabato 29 e domenica 30 agosto. Sui 30.000 chilometri di rete stradale e autostradale Anas (gruppo Fs italiane) è infatti previsto un incremento dei flussi di traffico lungo la direttrice Sud-Nord del Paese per i maggiori spostamenti del controesodo che si uniscono ai rientri dell'ultimo fine settimana di agosto verso i grandi centri urbani. Lo riferisce una nota di Anas. La compagnia ha predisposto un piano di gestione che comprende, tra l'altro, l'impiego di 2.500 addetti e il monitoraggio 24 ore su 24 della rete di competenza. Per l'assistenza e il pronto intervento sono a disposizione degli utenti 200 operatori impegnati tra la Sala situazioni nazionale e le 21 sale operative territoriali, tra cui quella dell'autostrada A2 "Autostrada del Mediterraneo" dove Anas opera in affiancamento alla Polizia stradale. (segue) (Com)