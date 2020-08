Mobilità: Anas, fine settimana da bollino rosso per rientri verso Nord Italia e grandi centri urbani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il monitoraggio del traffico 24 ore su 24 riguarderà in particolare i principali assi strategici: la A2 'Autostrada del Mediterraneo' che attraversa Campania, Basilicata e Calabria; la statale 106 'Jonica' in Puglia, Basilicata e Calabria, la statale 18 'Tirrena Inferiore' in Campania, Basilicata e Calabria; le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia; la strada statale 131 'Carlo Felice' in Sardegna; l'autostrada del Grande raccordo anulare di Roma, la A91 "Roma Fiumicino" e la strada statale 148 'Pontina' nel Lazio (rientrata in gestione ad Anas a gennaio 2019 nell'ambito del piano "Rientro Strade" e arteria particolarmente trafficata) che insieme alla Ss7 "Appia" assicura i collegamenti tra Roma e il Garigliano; l'Itinerario E45 (Ss675 e Ss3 bis) che interessa Umbria, Toscana, Emilia Romagna; sui versanti tirrenico e adriatico del centro Italia le direttrici Ss1 'Via Aurelia' (Lazio, Toscana e Liguria) e Ss16 'Adriatica' (Puglia, Abruzzo ed Emilia Romagna). (segue) (Com)