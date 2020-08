Egitto: arrestato leader Fratelli musulmani Mahmoud Ezzat

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di sicurezza dell’Egitto hanno arrestato oggi il leader fuggitivo della Fratellanza musulmana egiziana, Mahmoud Ezzat. Lo annuncia un comunicato del ministero dell’Interno del Cairo, ripreso dal sito egiziano “Ahram”. Secondo la sicurezza egiziana Ezzat, 76 anni, a capo anche dell’organizzazione internazionale della Fratellanza, è stato arrestato dopo che l’intelligence aveva individuato il suo nascondiglio in un appartamento situato nel distretto del Nuovo Cairo. Ezzat ha usato l’appartamento come rifugio, nonostante si fosse diffusa la voce di una sua presenza all’estero. Secondo il comunicato, durante l’operazione le forze di sicurezza hanno trovato vari computer portatili e cellulari, che il leader dei Fratelli musulmani avrebbe usato per comunicare con altri capi e membri del gruppo in Egitto e all’estero. Ezzat sarebbe stato incaricato di formare il “braccio armato” della Fratellanza, oltre a supervisionare “grandi operazioni terroristiche” condotte a partire dal 30 giugno 2013. Il comunicato accusa anche Ezzat di essere il responsabile di “cyber-attacchi per diffondere false notizie e dividere l’opinione pubblica”. Attivo nella Fratellanza fin dagli anni ’60 del secolo scorso, Ezzat era stato nominato membro del suo consiglio esecutivo nel 1981. Già in passato Ezzat era stato detenuto diversi anni, per il suo attivismo e per la sua affiliazione al gruppo islamista, che in Egitto è bandito dal settembre del 2013, ed è stato condannato più volte in contumacia dai tribunali egiziani. Dopo l’arresto della guida suprema Mohamed Badie nell’agosto 2013, Ezzat è stato nominato capo ad interim del movimento dei Fratelli musulmani. (Cae)