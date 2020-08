Ue-Russia: ministro Esteri tedesco Maas, Mosca deve contribuire a chiarire caso Navalnyj

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei rapporti tra Ue e Russia vi sono “alcune nubi oscure” e per tale motivo Mosca “deve contribuire di più” a chiarire il caso di Aleksei Navalnyj. Tuttavia, “le informazioni che attendiamo non devono rimanere una foglia di fico”. È quanto dichiarato oggi a Berlino dal ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, durante la conferenza stampa con l'Alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza, Josep Borell. Le dichiarazioni giungono al termine dell'incontro informale tra i ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Ue, aperto ieri 27 agosto nella capitale della Germania. Secondo Maas, il retroscena del caso Navalnyj “deve essere chiarito in maniera completa e trasparente”. Inoltre, “i responsabili diretti e indiretti devono essere assicurati alla giustizia”. Come evidenziato dal ministro degli Esteri tedesco, la vicenda di Navalnyj dimostra che, “come Unione europea, abbiamo bisogno di una politica per la Russia salda nei principi, ma anche più attivamente e più fortemente guidata dagli interessi di quanto sia stata finora”. A sua volta, la Russia “ha nelle proprie mani la possibilità di rendere il rapporto con l'Ue nuovamente positivo, con particolare riguardo agli sviluppi in Ucraina orientale”. (Geb)