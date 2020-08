Campania: De Luca, 1.500 termoscanner alle scuole per misurare temperatura studenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Irrealistico imporre temperatura a famiglie. Possiamo davvero delegare quest’onere alle famiglie? Sarebbe bello ma la realtà ci dice che per una parte ampia non sarà così. In Campania stiamo acquistano 1.500 misuratori di temperatura e termoscanner che intendiamo dare gratuitamente alle scuole. Si rallenta l’orario di ingresso? Facciamo orari scaglionati".Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)