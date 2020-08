Giappone: dimissioni Abe, premier indiano Modi “addolorato” augura “rapida ripresa”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro indiano, Narendra Modi, ha espresso dispiacere per le condizioni di salute dell’omologo giapponese, Shinzo Abe, che oggi lo hanno costretto ad annunciare le dimissioni e gli ha augurato di riprendersi presto. “Sono addolorato per il tuo cattivo stato di saluto, mio caro amico Shinzo Abe. Negli ultimi anni con la tua saggia leadership e il suo impegno personale, la partnership India-Giappone è diventata più profonda e più forte che mai. Ti faccio gli auguri e prego per la tua rapida ripresa”, ha scritto Modi sul suo profilo Twitter.(Inn)