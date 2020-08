Ue: Michel incontra Macron, pandemia e rilancio dell'economia sono le priorità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha avuto un incontro oggi a Parigi con il presidente francese, Emmanuel Macron. Lo riferisce lo stesso Michel su Twitter. “Fare indietreggiare (la pandemia di) Covid-19 e rilanciare le nostre economie sono le massime priorità”, scrive Michel. “L'Europa deve essere forte e unita per difendere i nostri interessi e promuovere i nostri valori sulla scena internazionale. Restiamo attenti in Bielorussia, Mediterraneo orientale, Africa e promuoviamo costantemente i nostri interessi in Cina”, aggiunge.(Beb)