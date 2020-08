Scuola: De Luca, inconcepibile che test personale scolastico sia facoltativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I problemi della scuola sono aperti e non risolti: test su personale scolastico, misurazione temperature alunni, trasporti scolastici, aule e personale docente. Ragioniamo pacatamente e laicamente. Sullo screening: per Campania critica rispetto a orientamento del governo di renderli facoltativi. Incomprensibile che i dipendenti pubblici debbano avere il tesserino sanitario e trovo inaccettabile che non lo sia per scolastico. Ritenete che si dia così tranquillità alle famiglie? Noi faremo verifica definitiva da qui a una settimana, verificheremo la percentuale che non si è sottoposta al test. Poi valuteremo, io credo che non si può aprire avendo percentuale elevata di personale che non si è sottoposta al controllo. Tutti i docenti si sottopongano al controllo". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)