Russia-Norvegia: Oslo contesta espulsione diplomatico decisa da Mosca

- La Norvegia considera l'espulsione di uno dei funzionari della propria ambasciata in Russia "del tutto ingiustificata". Secondo le autorità del paese scandinavo, il diplomatico non avrebbe violato alcuna regola. Lo ha dichiarato a "Ria Novosti" un portavoce della diplomazia norvegese. In precedenza, il ministero degli Esteri russo aveva annunciato l'espulsione di uno degli alti diplomatici dell'ambasciata norvegese, dichiarato persona non grata. L'accreditamento sarebbe stato revocato entro tre giorni. "Questo è del tutto irragionevole. Il diplomatico non ha violato alcuna regola e ha agito completamente nel quadro delle norme in materia", ha reso noto il ministero degli Esteri di Oslo. "La linea distruttiva della Norvegia influenzerà inevitabilmente in modo negativo l'atmosfera delle relazioni bilaterali", ha invece dichiarato in un comunicato il ministero degli Esteri russo. In precedenza, l'ambasciatore norvegese Rune Resaland era stato convocato al ministero degli Esteri di Mosca. (Rum)