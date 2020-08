Referendum: Cangini (FI), il no può vincere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sembra incredibile, ma ce la possiamo fare". Lo dichiara il senatore di Forza Italia Andrea Cangini, animatore del comitato promotore del referendum costituzionale. "Come già rilevato in Campania e in Veneto, il sondaggio pubblicato oggi da Roberto D’Alimonte mostra che anche in Liguria, nonostante il centrosinistra si presenti con un candidato dal profilo grillino, i No al referendum costituzionale contro il taglio della rappresentanza parlamentare sono già oltre il 40 per cento - spiega -. Una tendenza in crescita. 'La campagna del No fa proseliti', scrive D’Alimonte. Un po’ alla volta gli italiani stanno capendo che la demagogia grillina è la vera nemica della buona Politica, e in ciò si dimostrano più lucidi e coraggiosi di molti leader di partito". (Com)