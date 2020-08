Campania: De Luca, autorizzare accordi con privati per garantire trasporti scolastici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si sta discutendo in queste ore sul trasporto scolastico. Anche se autorizzano a riempire per il 70 percento c’è sempre carenza di mezzi. La Regione Campania al di là delle partite finanziarie propone al governo nazionale di autorizzare le aziende a fare anche accordi con il trasporto privato, gli Ncc per aumentare il numero dei mezzi per il trasporto scolastico. Mi pare ragionevole, inutile tormentarsi: solo col trasporto pubblico non ce la facciamo a trasportare gli alunni in sicurezza". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)