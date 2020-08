Campania: De Luca, da Arcuri miracolo su gara per banchi singoli in agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho parlato con Arcuri, credo che abbia fatto un miracolo con una gara in agosto. Una vera impresa. Cominceranno ad arrivare i banchi. Aspettiamo le prime forniture. Mi ha detto che le richieste da Lazio, Campania e Sicilia coprono oltre la metà di quelle nazionali: si sconta un ritardo delle forniture che avevamo in queste Regioni e riguarda questioni storicamente irrisolte". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)