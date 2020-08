Bolivia: disoccupazione all'11,8 per cento a luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione in Bolivia a luglio è stato dell'11,8 per cento secondo dati diffusi oggi dall'Istituto nazionale di statistica (Ine). Secondo il direttore dell'Ine, Yuri Miranda Gonzales, "senza l'effetto della pandemia la disoccupazione sarebbe stata del 3,9 per cento, ma a causa delle conseguenze della quarantena si registra un incremento del 7,9 per cento". "Del totale dei 439 mila disoccupati 289 mila sono dovuti direttamente alla pandemia", ha aggiunto Miranda, secondo il quale l'impatto principale della pandemia si è avvertito a partire dal mese di aprile. Il totale delle persone disoccupate ed economicamente inattive secondo l'Ine è di 698 mila, e di queste il 53,3 per cento sono donne ed il 46,7 per cento uomini. La fascia di età dai 18 ai 23 anni, riferisce l'istituto di statistica, è quella più colpita con 139 mila tra disoccupati ed inattivi. (segue) (Brb)