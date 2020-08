Speciale infrastrutture: Tlc, da incontro governo-maggioranza ok a società unica per rete banda larga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’incontro tra i rappresentanti della maggioranza, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il ministro dell'Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri e l'amministratore delegato di Cassa depositi e prestiti (Cdp), Fabrizio Palermo ha sancito il via libera al percorso individuato fra Cdp e Tim per la costituzione della società che gestirà le infrastrutture della rete unica a banda larga. Alla riunione erano presenti anche i ministri per lo Sviluppo economico Stefano Patuanelli, per l'Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione Paola Pisano, della Giustizia Alfonso Bonafede, dei Beni e Attività culturali Dario Franceschini e della Salute Roberto Speranza, oltre ad Andrea Orlando (Pd) e Luigi Marattin (Iv). (Rin)