Speciale infrastrutture: Tlc, Provenzano, bene accordo su rete unica, è progetto importante per futuro Paese

- Il ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Giuseppe Provenzano, afferma su Twitter: "Bene accordo su rete unica, un progetto importante per il futuro del Paese, anche per attuare Next generation Eu e Piano Sud 2030. Con due priorità", prosegue l'esponente dell'esecutivo, "rendere la tecnologia un fattore di inclusione sociale e territoriale, affiancare alle infrastrutture l'investimento sulla cultura digitale". (Rin)