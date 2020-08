Speciale infrastrutture: Bini Smaghi a "la Repubblica", è importante che Roma non sprechi il Recovery Fund

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lorenzo Bini Smaghi, economista e banchiere di scuola Bankitalia, membro del board della Bce fino al 2011 e oggi presidente della Société Genérale, in una intervista a "La Repubblica" analizza in controluce le dichiarazioni del presidente della Federal Reserve e ne coglie gli aspetti più rilevanti per l'Europa. Per l'Italia, uno del Paesi più indebitati del mondo, un rialzo del tassi avrebbe conseguenze catastrofiche. "Non stiamo parlando di sviluppi immediati. Certo, è fondamentale che l'Italia non perda l'occasione del Recovery Fund, che riceve peraltro un indiretto endorsement da questa posizione di Powell. Non capiterà mai più, così come un periodo di tassi così bassi". "Il capo della Fed - continua - conferma che in questa fase di scarsi investimenti, tassi bassi e ripresa da finanziare, la politica di bilancio — complementare e inscindibile con quella delle banche centrali — è essenziale per rilanciare l'economia e far sì che arrivino stimoli veri di stimolo. E il Recovery Fund incontra in pieno quest'esigenza. È peraltro debito 'buono', per usare la terminologia di Draghi, emesso per finanziare investimenti, infrastrutture e riforme necessari per una ripresa dell'attività economica e dell'occupazione. Per l'Italia questo è un passaggio cruciale, in cui ha l'appoggio dell'Europa. Purché, ripeto, non si perda l'occasione". (Res)