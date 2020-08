Speciale infrastrutture: lunedì Conferenza Unificata su trasporto pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' fissata per lunedì una nuova riunione straordinaria della Conferenza Unificata che dovrà decidere sul trasporto pubblico in vista della riapertura delle scuole. Il ministero degli Affari regionali nel fine settimana sarà al lavoro con le Regioni e gli enti locali, il ministero delle Infrastrutture e il Comitato tecnico scientifico per chiudere le linee guida condivise sulla sicurezza sanitaria nel trasporto locale. (Rin)