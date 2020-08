Speciale infrastrutture: Istat, rialzo trasporto aereo e movimentazione merci trainano aumento prezzi alla produzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A luglio, per effetto delle dinamiche sul mercato interno, i prezzi alla produzione dell’industria registrano un nuovo, per quanto lieve, rialzo su base mensile e un’ulteriore attenuazione della flessione su base annua (-4,2, da -4,5 di giugno), che resta comunque ampia". Lo ha scritto l'Istat commentando i dati del report di luglio su prezzi alla produzione: "Per le costruzioni, i prezzi registrano variazioni sul mese modeste e di segno opposto per edifici e strade; le dinamiche tendenziali sono lievemente negative per entrambi". E inoltre: "Nel secondo trimestre 2020, i prezzi alla produzione dei servizi segnano una ripresa congiunturale cui contribuiscono soprattutto il forte rialzo dei prezzi dei servizi di trasporto aereo di merci (+84,5), su cui ha avuto un significativo impatto l’emergenza Covid-19, e l’aumento dei prezzi dei servizi di movimentazione merci e di magazzinaggio e custodia. Su base annua, la flessione è dovuta principalmente alle dinamiche negative dei prezzi dei servizi di telecomunicazione". (Ren)