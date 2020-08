Speciale infrastrutture: Smartwings e Czech Airlines chiedono il posticipo del pagamento dei debiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Smartwings Group Airlines e Czech Airlines (Csa) hanno chiesto alla Corte comunale di Praga una moratoria sul pagamento dei propri debiti. Le due compagnie aeree lo hanno comunicato in una nota ripresa dall'agenzia di stampa "Ctk". Smartwings Group Airlines e Czech Airlines richiamano il fatto che questa facoltà è loro riconosciuta dalla legislazione approvata per far fronte alla pandemia di coronavirus. Le società spiegano che la crisi del trasporto aereo provocata dalla pandemia è la maggiore di sempre. Entrambe generavano profitti prima dell'emergenza e si aspettano di tornare a farlo a crisi conclusa. La moratoria sul pagamento dei debiti è stata richiesta come soluzione a lungo termine alla situazione attuale. (Vap)