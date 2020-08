Speciale infrastrutture: Putin, in Crimea verranno costruiti altri 200 chilometri di strade

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre all'autostrada di Tavrida, saranno costruiti altri 200 chilometri di strade in Crimea, 260 chilometri in altre regioni del sud della Federazione Russa. Lo ha affermato il presidente russo, Vladimir Putin, che ha presenziato all'inaugurazione dell'autostrada Tavrida, che unisce il ponte di Kerch alla città di Sebastopoli. Il presidente russo ha definito prioritario lo sviluppo della rete stradale. "Abbiamo in programma di aumentare il ritmo della costruzione delle strade", ha dichiarato Putin. L'ammodernamento della rete stradale delle regioni russe figura tra gli obiettivi principali del decreto presidenziale emesso da Putin immediatamente dopo la rielezione. Il decreto è attuato attraverso progetti nazionali dotati di mezzi finanziari dedicati. (Rum)