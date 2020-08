Campania: De Luca, se resta tutto così non mi sento di dare sicurezze alle famiglie su scuola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La settimana prossima ci sarà una riunione, faremo convenzioni anche coi privati altrimenti problema diventa irrisolvibile. Se rimaniamo fermi a posizioni attuali, i problemi sono aperti. In queste condizioni diventa complicato aprire il 14 lo faccio per valutazioni di merito e non per una cattiveria particolare. Le questioni vanno risolte per le famiglie. Non mi sento di dire alle nostre famiglie che tutto va bene, a oggi non è questa la situazione delle scuole. Con grande responsabilità e spirito unitario: problema complicato da gestire per tutti, ma vanno affrontati e in tempo utile. Altrimenti facciamo un disastro. E entro 48 ore dovremmo chiudere, dovremo farlo comunque perché il 14 apre l’anno scolastico e il 20 si vota". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)