Giappone: dimissioni Abe, presidenza Corea del Sud esprime rammarico

- La presidenza della Corea del Sud ha espresso rammarico per la decisione del premier giapponese, Shinzo Abe, di dimettersi. “Ci rammarichiamo per l’improvviso annuncio di dimissioni da parte del primo ministro Abe, che a lungo ha svolto molti ruoli per lo sviluppo delle relazioni Corea del Sud-Giappone”, ha dichiarato Kang Min-seok, portavoce dell’ufficio presidenziale. Il portavoce ha aggiunto che Seul continuerà a collaborare col nuovo capo del governo di Tokyo. Le relazioni bilaterali si sono deteriorate nel corso del lungo mandato di Abe, durante il quale controversie commerciali si sono aggiunte alle annose dispute sullo sfruttamento del lavoro coreano e sulla schiavitù sessuale delle donne coreane al tempo della Seconda guerra mondiale sotto l’impero giapponese.(Git)