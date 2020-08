Istat: Confcommercio, dati confermano gravità caduta e complessità ripresa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La seconda questione, continua la nota, "particolarmente grave è la concentrazione delle perdite di fatturato e di fiducia delle imprese su pochi settori. Se per le famiglie si evidenzia una certa tenuta (tra febbraio e maggio la fiducia è scesa 'solo' del 14,7 per cento), il sentiment degli imprenditori segnala in molti casi una caduta libera (-48,7 per cento su febbraio) nonostante la probabile risalita rispetto ad aprile. La caduta della fiducia appare eccezionalmente acuta per le imprese del terziario di mercato, al cui interno si registra l’azzeramento (4,3) della fiducia degli operatori del turismo. A preoccupare è anche il forte accumulo di scorte registrato in molti settori della produzione e della distribuzione. In sintesi - conclude Confcommercio -, anche i dati odierni confermano che se dal punto di vista macroeconomico il peggio è passato, sotto il profilo di tantissime aziende di alcuni settori strategici i momenti più difficili devono ancora venire". (Com)