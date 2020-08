Congo-Kinshasa: Bachelet (Onu) sollecita indagini su minacce di morte contro Nobel per la pace Mukwege

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, ha espresso “profonda preoccupazione” per le recenti minacce di morte rivolte all’attivista per i diritti umani congolese e premio Nobel per la pace Denis Mukwege e ha chiesto un'azione rapida per indagare sui responsabili delle minacce e assicurarli alla giustizia. “ Mukwege è un vero eroe: determinato, coraggioso ed estremamente efficace. Per anni ha aiutato migliaia di donne gravemente ferite e traumatizzate quando non c'era nessun altro che si prendesse cura di loro, e allo stesso tempo ha fatto molto per pubblicizzare la loro situazione e stimolare gli altri a cercare di affrontare l'epidemia incontrollata di violenza sessuale nella Rdc orientale”, ha affermato Bachelet. “La sua vita sembra essere in serio pericolo. Accolgo con favore l'impegno pubblico del presidente (Felix) Tshisekedi per garantire la sua sicurezza e spero che Denis Mukwege e il suo team riceveranno una protezione completa dalle autorità congolesi in modo che il lavoro indispensabile che svolgono giorno dopo giorno all'ospedale di Panzi possa essere garantito”, ha aggiunto l’Alto commissario, chiedendo “un'indagine efficace, tempestiva, approfondita e imparziale sulle minacce fatte contro di lui”. (segue) (Res)