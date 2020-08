Congo-Kinshasa: Bachelet (Onu) sollecita indagini su minacce di morte contro Nobel per la pace Mukwege (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È essenziale, ha proseguito Bachelet, “che i responsabili siano assicurati alla giustizia e che la verità venga resa nota, sia come mezzo per proteggere la vita di Muwege, ma anche come deterrente per gli coloro che attaccano, minacciano o intimidiscono operatori sanitari e difensori dei diritti umani che, come lui, lavorano a beneficio del popolo congolese, spesso in circostanze eccezionalmente difficili”. L’Alto commissario ha inoltre sottolineato la necessità che tutte le autorità competenti condannino apertamente le minacce e ha esortato le autorità congolesi ad adottare il progetto di legge sulla protezione e la regolamentazione dell'attività dei difensori dei diritti umani in una forma pienamente coerente con gli standard internazionali. Bachelet ha infine invitato le autorità a rafforzare i loro sforzi per prevenire ulteriori violazioni e abusi dei diritti umani nella Rdc orientale e ad adottare misure concrete per stabilire processi di giustizia di transizione che garantiscano a migliaia di vittime di conflitti successivi il diritto alla giustizia, alla verità e al risarcimento. (segue) (Res)