Congo-Kinshasa: Bachelet (Onu) sollecita indagini su minacce di morte contro Nobel per la pace Mukwege (3)

- Mukwege, fondatore e responsabile dell'ospedale Panzi a Bukavu, ha vinto il premio Nobel per la pace nel 2018 per il suo lavoro svolto nell'aiutare migliaia di donne vittime di violenza sessuale e di genere nella Repubblica democratica del Congo (Rdc) orientale. È inoltre un deciso oppositore dell'uso dello stupro come arma di guerra e un sostenitore di una maggiore protezione delle donne. Mukwege è stato anche una voce forte nel chiedere che i responsabili della violenza sessuale siano assicurati alla giustizia ed è stato un convinto sostenitore del Mapping Report del 2010 dell'Ufficio per i diritti umani delle Nazioni Unite, che ha documentato centinaia di gravi violazioni dei diritti umani e abusi verificatisi nella parte orientale della Rdc tra il 1993 e il 2003, identificando in molti casi i gruppi e le entità ritenute responsabile della commissione dei crimini. Mukwege ha già ricevuto minacce di morte in passato ed è sopravvissuto a un grave tentativo di omicidio nell'ottobre 2012. La recente e allarmante ondata di minacce contro Mukwege, trasmesse tramite i social media e tramite telefonate dirette a lui e alla sua famiglia, ha fatto seguito alla sua condanna delle continue uccisioni di civili avvenute nell’est della Rdc e alle sue rinnovate richieste di responsabilità per le violazioni e gli abusi dei diritti umani. (Res)