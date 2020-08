Speciale energia: Siemens Gamesa attende ritorno ai profitti entro il 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società energetica Siemens Gamesa punta a tornare ai livelli di crescita precedenti alla crisi del Covid-19 entro il 2023. E' quanto indicato dall'amministratore delegato della società spagnola-tedesca Andreas Nauen, parlando in una conference call. Il margine operativo nell'anno finanziario che finisce nel settembre 2021, secondo Nauen, crescerà tra il 3 ed il 5 per cento e tra l'8 ed il 10 per cento nel 2023. Lo scenario per il terzo trimestre dell'anno in corso, ha ammesso l'Ad di Siemens Gamesa, ha visto un margine operativo in calo del 6,7 per cento. Secondo Nauen, la società punta ora ad aumentare la capacità di generare profitti introducendo nuove tecnologie nel settore dello sviluppo delle turbine. Il ritorno ai profitti, secondo Nauen, ci sarà nel 2023, anno in cui Siemens Gamesa conta di destinarne il 25 per cento al pagamento dei dividendi. (Spm)