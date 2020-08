Speciale energia: Enel si aggiudica nuova capacità nei risultati preliminari della gara per rinnovabili in Portogallo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Endesa Generación Portugal, controllata della società spagnola del Gruppo Enel, Endesa, si è aggiudicata 99 MW di capacità solare con accumulo di energia in base ai risultati preliminari della seconda gara per le rinnovabili organizzata dal governo portoghese attraverso Dgeg (Direzione Generale Energia e Geologia). Secondo quanto riferito da Enel con un comunicato, l'impianto, che sarà sviluppato, costruito e gestito da Enel Green Power, sarà il primo progetto rinnovabile integrato con sistema di accumulo di energia del Gruppo nella penisola iberica. "Con questa aggiudicazione confermiamo la nostra dedizione alla crescita delle energie rinnovabili nella penisola iberica, questa volta in Portogallo, un mercato chiave per la nostra attività e per il nostro impegno nella transizione energetica verso un modello di generazione di elettricità più sostenibile", ha affermato Antonio Cammisecra, amministratore delegato di Enel Green Power e Responsabile Global Power Generation di Enel. “Lo sviluppo di nuova capacità rinnovabile integrata con l'accumulo di energia contribuirà agli obiettivi di decarbonizzazione sia del Gruppo che del Paese, favorendo la progressiva sostituzione della generazione convenzionale con fonti a zero emissioni, aumentando al contempo la flessibilità della rete grazie al sistema di storage integrato al progetto", ha aggiunto. (Com)