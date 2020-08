Speciale energia: Bers investe 20 milioni di euro nel gasdotto Ungheni-Chisinau

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) sta rafforzando la sicurezza energetica della Moldova con l'acquisizione di una partecipazione del 25 per cento della Vestmoldtransgaz, la società di trasporto del gas che gestisce il gasdotto Ungheni-Chisinau di recente costruzione.La Bers ha investito 20 milioni di euro nell'ambito di un aumento di capitale in Vestmoldtransgaz, come si legge sul sito web della Banca. Fondata nel 2014, Vestmoldtransgaz possiede e gestisce una rete di gasdotti nella Moldova occidentale e fornisce servizi di trasporto di gas naturale. Nel 2018 è stata rilevata da Eurotransgaz, una controllata di Transgaz, la società che gestisce il sistema di trasporto del gas naturale rumeno. Il gasdotto Ungheni-Chisinau, lungo 120 chilometri, diventerà presto operativo e completerà il collegamento dei sistemi di trasporto del gas di Romania e Moldova collegando la capitale Chisinau all'interconnessione Iasi-Ungheni tra la città romena orientale di Iasi e Ungheni, città moldava sul confine rumeno. (Rob)