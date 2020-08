Speciale energia: Istat, prezzi alla produzione crescono su mese ma calano su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A luglio i prezzi alla produzione dell’industria aumentano dello 0,2 percento su base mensile e diminuiscono del 4,2 su base annua. Sul mercato interno i prezzi segnano un incremento congiunturale dello 0,4 e un calo tendenziale del 5,4, in attenuazione rispetto a giugno 2020 (-6,1). Al netto dell’energia, i prezzi non variano su base sia mensile sia annua". Lo ha riferito l'Istat nel report sui prezzi alla produzione per il mese di luglio: "Sul mercato estero i prezzi registrano invece una diminuzione congiunturale dello 0,2 (-0,2 per l’area euro, -0,1 per l’area non euro). Su base annua la loro flessione, più contenuta rispetto a quella sul mercato interno, risulta pari a -0,9 (-0,8 per l’area euro, -0,9 per l’area non euro)". E dunque: "Nel trimestre maggio-luglio 2020 si stima una flessione dei prezzi alla produzione dell’industria pari a -1,8 sul trimestre precedente; la dinamica congiunturale negativa dei prezzi è più accentuata sul mercato interno (-2,5) rispetto al mercato estero (-0,4)". (Ren)