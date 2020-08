Speciale energia: Bernini (FI) su Turchia, in atto esproprio nostri interessi nel Mediterraneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, afferma: "In Libia non contiamo più nulla e siamo stati estromessi perfino da Misurata, nel Mediterraneo sud-orientale assistiamo in silenzio all'appropriazione turca dei giacimenti di gas e olio in dotazione ad Eni. La tensione tra Grecia e Turchia sale pericolosamente - continua la parlamentare in una nota -, ma né il premier né l’abbronzatissimo ministro degli Esteri sembrano preoccuparsi degli eventi in corso e dei danni incalcolabili che ne stanno derivando ai nostri interessi nazionali". (Com)