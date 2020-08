Mediterraneo orientale: Merkel, Ue deve sostenere la Grecia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti i paesi dell'Unione europea hanno l'obbligo di dare il proprio sostegno alla Grecia per la situazione nel Mediterraneo orientale. Lo ha detto la cancelliera tedesca Anegla Merkel oggi durante una conferenza stampa a Berlino. Merkel ha detto di aver discusso della questione con il presidente francese Emmanuel Macron. La cancelliera ha ribadito l’impegno della Germania nell’evitare un aumento delle tensioni nella regione sottolineando come l’Ue non possa rimanere indifferente a quanto sta accadendo. (segue) (Gra)