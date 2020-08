© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tessera elettorale che ha esaurito gli spazi per la certificazione "si rinnova presso l'ufficio elettorale del comune di residenza". Lo ricorda il ministero dell'Interno su Twitter per poi raccomandare: "Verifichiamo subito la tessera, non aspettiamo l'ultimo momento". (Rin)