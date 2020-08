Mali: ministro degli Esteri dell'Algeria in visita urgente a Bamako

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell'Algeria, Sabri Boukadoum, è arrivato quest'oggi a Bamako, la capitale del Mali, per una visita a sorpresa. "Inviato dal presidente della Repubblica, Abdelmadjid Tebboune, il ministro degli Affari Esteri è arrivato questa mattina a Bamako per una visita di un giorno", si legge in un comunicato stampa del dicastero. La missione si inserisce nella “continuità dei rapporti storici di fraternità e solidarietà che l'Algeria ha sempre intrattenuto con il Mali", e segna il "fermo sostegno al fraterno popolo maliano, alla sicurezza e alla stabilità del paese". Dopo il recente colpo di Stato militare, l'Algeria si è chiaramente opposta al golpe, chiedendo il ritorno del regime costituzionale. Ieri il presidente Tebboune ha intrattenuto una conversazione telefonica con l'omologo della Francia, Emmanuel Macron, con cui ha discusso anche delle situazioni in Libia e Mali. Negli ultimi mesi, i due leader hanno parlato periodicamente di temi regionali. Il presidente Tebboune ha recentemente dichiarato che Macron è animato da buoni sentimenti per l'Algeria ed è interessato a ricostruire rapporti tra i due paesi, indeboliti da problemi storici.(Ala)